Máte dost triček? Češi platí za oblečení nejvíc v celé EU

21. 3. 2025 – 9:43 | Domácí | Štěpán Bárta

Od roku 2020 čelí Češi dramatickému zdražování, které se v některých kategoriích vymyká evropským standardům. Mezi největší „skokany“ patří oblečení, audiovizuální technika a ubytování. Ceny potravin sice rostly v souladu s evropským průměrem, ale šokujícím paradoxem je, že benzin u nás zdražil méně než jinde v EU.

Češi za oblečení platí nejvíc. Růst cen je extrémní

Zatímco v průměru po celé Evropské unii ceny oblečení od ledna 2020 do začátku letošního roku vzrostly o 11,4 %, v Česku to bylo neuvěřitelných 49,3 %! To znamená, že pokud jste si před čtyřmi lety koupili bundu za 2000 Kč, dnes by vás stejná mohla vyjít skoro na 3000 Kč. A tohle není jen o módních značkách – podobný trend se týká i bytového textilu, jehož ceny vyskočily o 48,5 %, zatímco evropský průměr byl jen 13,8 %.

Ubytování? Zdražení šokuje i ostřílené cestovatele

Ještě větší šok přichází, pokud se podíváme na ceny ubytování. V Česku se jejich ceny zvýšily o neuvěřitelných 58,3 %, což je nejvíc ze všech zemí EU. V Evropě přitom ceny hotelů a penzionů rostly průměrně „jen“ o 29,5 %. Jinými slovy – zatímco v jiných zemích si lidé za ubytování připlatili, u nás se ceny utrhly ze řetězu.

Technika? Česko jde proti proudu

Dalším překvapivým segmentem jsou audiovizuální a fotografická zařízení. Většina Evropy se mohla radovat z mírného poklesu cen (v průměru o 5,3 %), ale v Česku si spotřebitelé musejí připravit víc peněz – ceny totiž naopak vyletěly o 20,1 %. Zatímco jinde si lidé pořizují levnější televize nebo fotoaparáty, Češi se musí smířit s tím, že si připlatí.

Potraviny v Česku zdražily stejně jako jinde, ale sousedé jsou na tom hůř

Na rozdíl od těchto extrémů ceny potravin v Česku rostly v průměru stejně jako v celé EU – od roku 2020 se zvýšily o 33,6 %. Ačkoliv to není nijak pozitivní zpráva, například Slováci a Poláci na tom byli ještě hůř. Na Slovensku zdražily potraviny o 47,9 %, v Polsku o 46,6 %.

Benzin – jediné pozitivní překvapení?

Jedinou oblastí, kde Česko překvapilo pozitivně, je cena benzinu. Od ledna 2020 vzrostla „jen“ o 13,4 %, zatímco v průměru v EU to bylo 21,7 %. Češi tak na pumpách neutrpěli takovou ránu jako jiní Evropané.

Proč v Česku zdražuje hlavně oblečení a ubytování?

Zatímco ceny potravin a benzinu jsou do velké míry ovlivněny globálními faktory, extrémní zdražení oblečení a ubytování v Česku může mít několik příčin. Patří sem například růst nákladů na pracovní sílu, vysoké marže obchodníků či specifické podmínky trhu.

Jedno je jisté – zatímco Evropané si na některé věci připlatili jen mírně, Češi se v některých kategoriích stali rekordmany. A pokud se trend nezmění, můžeme se připravit na další vlnu zdražování, která zasáhne naše peněženky ještě tvrději.