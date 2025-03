Skandál kolem dubajské čokolády: Luxusní hit z TikToku plný plísní a jedů?

20. 3. 2025 – 10:07 | Zahraniční | Štěpán Bárta

Pistáciová čokoláda z Dubaje ovládla svět sociálních sítí, ale pozor! Němečtí odborníci varují, že sladký luxus za stovky korun skrývá jedovaté látky, nebezpečné plísně a alergeny. Její složení je prý katastrofa.

Dubajská čokoláda pobláznila miliony lidí po celém světě a hlavně mladou generaci na TikToku. Fanoušci ji shánějí za každou cenu, i když jedna tabulka stojí běžně přes 500 korun a pistácií na její výrobu je stále méně. Teď však německé úřady vystoupily s vážným varováním: tahle luxusní cukrovinka je prý plná plísní, alergenů a zdraví škodlivých barviv!

Podle alarmujících výsledků testů německého ministerstva pro ochranu spotřebitele, které zveřejnil list Bild, dopadla dubajská čokoláda naprosto katastrofálně. Experti prověřili přes 30 různých vzorků oblíbených sladkostí, které se do Evropy dostávají z Jordánska, Turecka a hlavně ze Spojených arabských emirátů. To, co našli, jim doslova vyrazilo dech!

U všech testovaných vzorků odborníci odhalili závažné hygienické problémy. Dokonce čtyři vzorky čokolády dovezené přímo ze Spojených arabských emirátů byly označeny za naprosto nevhodné k lidské spotřebě. Ministerstvo tvrdí, že na vině jsou otřesné hygienické podmínky ve výrobních halách přímo v Dubaji.

To ale není všechno. Další vzorky obsahovaly extrémně nebezpečnou plíseň produkující toxin aflatoxin B1, který se většinou objevuje ve špatně skladovaných oříšcích. Ten může v extrémních případech poškodit játra a dokonce zvyšovat riziko rakoviny!

Kromě plísní se ve sladkostech našly i nebezpečné tuky jako 3-monochlorpropandiol a glycidylestery, které v kvalitní čokoládě vůbec nemají být. Odborníci upozorňují, že takové látky při dlouhodobé konzumaci ohrožují zdraví a narušují imunitní systém.

Třešničkou na dortu je fakt, že výrobci čokolád falšují i samotné obaly. Na některých vzorcích chyběly jasné informace o alergenech, přísadách nebo nutriční údaje. Spotřebitelé tak vůbec netuší, co ve skutečnosti jedí. Podle expertů jde o jasný podvod a klamání zákazníků!

Za obří problémy podle analytiků stojí nejen nezvládnutá výroba, ale také aktuální nedostatek pistácií. Kvůli obrovskému boomu dubajské čokolády totiž ceny pistácií raketově vzrostly a výrobci zřejmě začali šetřit na kvalitě.

I přes tato zjištění popularita pochoutky neklesá. Zákazníci jsou stále ochotni zaplatit horentní sumy, aby mohli ochutnat čokoládu plněnou pistáciovou pastou a speciálním arabským těstem kadayif, které pobláznilo svět.

Odborníci však varují jasně: než si příště objednáte drahý hit z TikToku, možná byste měli dvakrát přemýšlet, co všechno může tato módní dobrota skrývat.